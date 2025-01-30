1998年4月8日生まれ、青森県出身の王林。2022年に女性ローカルアイドルグループ「りんご娘」を卒業し、現在はタレント、モデルなどとして活躍中。身長170cmを誇るスタイルが連日話題となっている。そこで今回は、SNSで披露したスタイル抜群ショットを紹介。写真と併せて見ていこう。【写真】王林、水着姿など「スタイル抜群」ショットの数々 「魅力がスゴイ」「眼福です」（7枚）■ミュージカル衣装姿昨年、ミュージカル『PR