香取慎吾が主演を務め、志尊淳が共演するドラマ『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第4話が30日の今夜放送される。【写真】カフェを営む都（冨永愛）『日本一の最低男』第4話 場面カット本作は、区議会議員選挙で当選するためにイメージアップを狙い、シングルファーザーの義弟・小原正助（志尊）と、その子どもたちと暮らすことになった主人公・大森一平（香取）が、次第に家族