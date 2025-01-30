元暴力団構成員で薬物中毒―。そんな過去を持つ元プロボクサーの川崎タツキ（５２）は、２０００年にデビューするとメディアから大きな注目を集めた。テレビで特集され、半生を描いた本も出版された。スーパーウエルター級で３度タイトルに挑戦（東洋太平洋＆日本１回、日本２回）したが、惜しくもベルトには手が届かなかった。それでも、ボクサーを目指したことで人生が一変したという。「後楽園ホールのヒーローたち」第１７回