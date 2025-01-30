益若はインスタグラムを更新し「ラヴィットありがとうございました！楽しかったーー！新年から笑ったーー！」と番組の感想をつづった。番組ではお笑いコンビ「ハイヒール」のモモコとリユースショップで爆売り対決に挑んだ益若。「２０２５年いい女になるべく、今までの個性的な系統のお洋服や家具は全てラヴィットで売りました！気づけば家の物がほとんどなくなりました！」と多くの洋服や家具を番組内で売ったと報告した