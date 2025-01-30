フリーアナウンサーの森香澄が出演するテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜深2：34）が、29日深夜に放送された。今回は親交があるコンサルの先輩・田中美久と一緒にモテたい男性の部屋をチェックし、アドバイスや指摘をしていく。【番組カット】東ブクロの自宅にも突撃する森香澄＆田中美久まず訪れたのは、25歳のテレビディレクターの自宅。部屋に足を踏み入れた瞬間、田中はキッチンの汚れに「汚