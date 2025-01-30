SNSでバズっている「クッキングシート」を使った簡単レシピ。さらに料理中のイライラがなくなる“目からウロコ”のシート活用術も話題になっています。【写真を見る】「クッキングシート」が“天ぷら鍋”に？！料理が劇的に変わる“活用術”続々と【THE TIME,】少ない油で“紙箱”揚げ物クッキングシートの活用術を教えてくれたのは、料理研究家の島本美由紀さん。まずは、【少量の揚げ物】に便利な使い方。料理研究家島本さん：