2024年、webスポルティーバで人気の高かった記事を発表します。本日はダイエー時代に中継ぎとして活躍された渡辺正和氏のインタビューです！（初公開日 2024年８月７日）渡辺正和インタビュー（後編）2003年に現役を引退した渡辺正和氏は、福岡大大学院へと進み、スポーツ科学部講師（バイオメカニクス専攻）に就任。同時に野球部投手コーチも務め、のちに監督も務めた。現役引退後の「セカンドキャリア」として、なぜ大学教員