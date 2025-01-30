ハンバーガーだけでなくパスタなど、豊富なメニューを誇るファーストキッチン。ハンバーガーだけじゃなく、ポテトにも超こだわっているようです（筆者撮影）人気外食チェーン店の凄さを「いぶし銀メニュー」から見る本連載。今回はファストフードレストラン「ファーストキッチン」の「フレーバーポテト」と「ディップポテト」を取り上げます。関東地方を中心に展開するファストフードレストランのファーストキッチン。日本発のチェ