Instagramアカウント「perorin0901」に投稿された1本の動画が話題となっています。ゴールデンレトリバーが女の子に頼んだこととは…！？その微笑ましくも驚きの光景に「愛が溢れてる」「素敵な瞬間…」「人間入ってる？」と12万9000回再生され、大変な反響を呼んでいます。 【動画：大型犬が女の子に『もうちょっとこっちに来て』と言うので近づくと…思わずニヤける『可愛い理由』】 もうちょっとこっちに来て！