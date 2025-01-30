機番まで確認できる。訓練飛行中の事故か？アメリカ空軍は2025年1月28日、アラスカ州のアイルソン空軍基地で、F-35A「ライトニング II」が墜落したと発表しました。アイルソン空軍基地のF-35A「ライトニング II」（画像：アイルソン空軍基地）アイルソン空軍基地の発表によると、墜落機のパイロットは無事ですが、念のために同州のフェアバンクスにある陸軍病院で検査を受けているようです。また、墜落した機体は、現地の報道