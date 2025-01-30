3月31日からスタートする2025年度前期の朝ドラ『あんぱん』（NHK）の語りを、同局の林田理沙アナウンサーが務めることが発表された。『あんぱん』はアンパンマンの生みの親・やなせたかしとその妻・小松暢をモデルにした「愛と勇気の物語」で、主演を今田美桜が務める。【貴重写真】サングラスを外した30代のタモリ「必ず出世する」番組「林田アナはこれまで山田孝之さんが出演するEテレの『植物に学ぶ生存戦略』や、星野源さん