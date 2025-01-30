佐々木のポテンシャルはMLB球団幹部たちにも高く評価されている(C)Getty Images日本の若き剛腕にさまざまな評価が飛び交っている。ロッテからポスティングシステムでドジャースに移籍した佐々木朗希だ。現地時間1月28日、若手の情報を専門的に発信する『MLB Pipeline』のジム・カリス記者は、「ササキが史上最高の投手プロスペクトだろうか？」との見出しで記事を掲載。その中でMLB球団幹部たちは、パイレーツのポール・スキー