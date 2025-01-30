国際舞台でも活躍した郄橋への評価は高い(C)Getty Images中日の若きエースが米国内で大きな注目を集めている。2024年、セ・リーグ最優秀防御率タイトルに輝いた郄橋宏斗に対し、米メディア『FANSIDED Dodgers’ Way』が将来のドジャース入りに期待を寄せた。【動画】好投手の証！高橋宏斗がマダックス完封を成し遂げたシーン国内外の報道などにより、郄橋がドジャースウェアを身に付け自主トレを行った様子