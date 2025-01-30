FORTUNE BOOK明日につながる120の言葉この記事の画像を見る『本日は、お日柄もよく』や『楽園のカンヴァス』などの人気作家・原田マハさんの新刊『FORTUNE BOOK明日につながる120の言葉』（徳間書店）は、ランダムに開いたページに書かれたメッセージが前を向く力を与えてくれるうれしい一冊だ。書き下ろされた言葉は全部で120。もともとは原田さんが発起人をつとめる食のセレクトショップ「YOLOs（ヨロズ）」で販売している「