29日に開幕した「長崎ランタンフェスティバル」。 18時に点灯し、鮮やかな灯りが長崎のまちのあちらこちらを彩っています。 長崎新地中華街入り口の新地橋広場にやってきました。 平日にもかかわらず、多くの人でにぎわっています。 新地橋がかかる銅座川を照らすのは、桃色のランタンです。 赤いランタンよりも柔らかく優しいイメージで、とってもかわいらしいですよね。赤や黄色のランタンも素敵