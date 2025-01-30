パドレスからFAとなっていた金河成（キム・ハソン）内野手（29）が29日（日本時間30日）、レイズと契約したことが明らかになった。米各メディアが報じた。2年総額2900万ドル（約45億円）で1年目終了後のオプトアウト権（契約見直し）が付く。同内野手は21年に韓国プロ野球・キウムからポスティングシステムでパドレスへと移籍。内野全ポジションを高いレベルで守るユーティリティー性を武器に、主力として活躍。23年にはアジア