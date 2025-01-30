トランプ政権は、不法移民対策のため、メキシコとの国境にあるフェンスの強化をアメリカ海兵隊に命じた。【映像】夜中にフェンス補強する海兵隊ら公開された映像には、海兵隊員が有刺鉄線を使用し、国境フェンスを補強している様子が映し出されている。トランプ大統領は南部国境における「国家非常事態宣言」を発令。不法移民の入国を阻止し、強制送還する考えを示している。シカゴなどの都市圏では、不法移民の集中摘発が開