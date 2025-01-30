ホワイトハウスはトランプ大統領と妻のメラニア夫人の公式写真を公開した。【映像】スーツ姿でポーズを決めたメラニア夫人の公式写真上目がちにカメラを正面に見据えるトランプ大統領。厳しい表情でこちらを見つめている。一方、メラニア夫人の公式写真は、スーツ姿のモノクロ写真でまっすぐに前を見つめ、モデル出身だけあり、ポーズをしっかり決めている。就任から1週間。78歳7カ月で歴代最高齢のアメリカ大統領に就任した