シドニー五輪女子マラソン金メダルの高橋尚子さん（52）が29日に放送された日本テレビ「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。現役時代に行っていた衝撃の温泉巡りを振り返った。今回は「温泉大好き女子が大集合！この冬行くべき温泉発表SP」と題して放送。ゲスト出演した高橋さんは「大好きです！」と現役時代から温泉に行くことが多かったという。その理由は「体重管理があるので、どうしても練習が少ない時もサウナと