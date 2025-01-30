62年前の禁断の扉を開ける。なぜトランプ大統領は“ケネディ暗殺事件”の真相にこだわるのか。【映像】トランプ氏、大統領令の署名で“ペン投げ”のパフォーマンス「大きな一件だ。多くの人々が長い間、これを待っている。何年も、何十年も」。トランプ氏はジョン・F・ケネディ元大統領、マーチン・ルーサー・キング牧師などの暗殺に関する機密文書をすべて公開するよう命じる大統領令に署名した。ケネディ元大統領は1963年