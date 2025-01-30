ソフト技術者の平均報酬4000万円超世界最先端地域はアメリカ西海岸いま、世界最先端の経済活動はどこで展開されているのだろうか？これに関して、アメリカの転職情報サイトlevels.fyiが貴重な情報を提供してくれる。例えば、ソフトウエアエンジニアの報酬の平均値は、アメリカ国内で上位5位の地域別の次の通りだ（ここに示した数字はlevels.fyiが調査した報酬。1月27日時点。ストックオプション、ボーナスなどを含む。単位は