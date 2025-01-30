TBSアナウンサーとして活躍した20代のころに「妊娠は難しい」と医師から告げられた久保田智子さん。思い描いていた家族像から逃れられないと悩んでいたときに夫が発した言葉は── 。（全4回中の1回） 【写真】「つき合って数週間後に指輪を渡された」夫と映る久保田智子さんの家族写真 ほか（全11枚） 理想の家族像から離れられない自分がいた 医師から妊娠は難しいと告げられていた久保田智子さん ─