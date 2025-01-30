20代のころ、医師から妊娠は難しいと告げられた久保田智子さん。夫婦で熟慮した末、養子縁組の斡旋団体に登録を決めますが、相談員のある言葉を受けて、改めて親になる覚悟を決めたと明かします。（全4回中の2回） 【写真】養子縁組で娘を家族に迎えた久保田智子さん「母娘、野原でバンザイ」（5枚目）ほか 子どもは自分たちで選べない 軽井沢のカフェで一緒のポーズをとる久保田さんと1歳7か月ころの長女