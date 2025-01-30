電子化して不老不死となった脳、意識をデータ化して取り出せる脳、記憶が書き換えられる脳、眠らなくてもよい脳、「心」をもった人工知能。SF作品において「脳」は定番のテーマであり、作家たちはもてる想像力を駆使して、科学技術が進んだ未来の「脳」の姿を描いてきました。SF作品に描かれてきた、それらの「脳」は、本当に実現する可能性があるのでしょうか？脳の覚醒にかかわるオレキシンや、「人工冬眠」を引き起こすニューロ