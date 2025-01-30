3社で共同開発スズキ/ダイハツ/トヨタの3社は、商用軽バン電気自動車（以下、BEV商用軽バン）について、2025年度中にそれぞれの導入を目指すことを決定したと発表した。【画像】三菱が導入しているミニキャブEVをみる全40枚このBEV商用軽バンは、スズキ、ダイハツの小さなクルマづくりのノウハウとトヨタの電動化技術を融合し、3社で共同開発した軽商用車に適したBEVシステムを搭載しているという。スズキ/ダイハツ/トヨタでBEV