女優の筧美和子（30）が29日に放送された日本テレビ「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。サウナ中に聞こえてくる他人の会話で「スッと入ってくる」内容を明かした。今回は「温泉大好き女子が大集合！この冬行くべき温泉発表SP」と題して放送。温泉よりもサウナが大好きという筧は「サウナ中は自分と闘っている感覚がある」と自分との勝負と考えている。そのため「キャッキャしてる若い子の恋バナとかは、ちょっとイラ