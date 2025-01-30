子どもや老後のためにお金を貯めるのに必死で、幸せな気持ちで生活できていない方もいるのではないでしょうか。1級ファイナンシャル・プランニング技能士の磯山裕樹さんは、会社員時代に仕事と育児の両立で悩んでいましたが、家計を整えたことで、家族で楽しく過ごすことができるようになったといいます。そこで今回は、磯山さんの著書『一度始めたらどんどん貯まる 夫婦貯金 年150万円の法則』から、ムリなく家計を改善するための