昨シーズン限りで現役を引退した元日本代表MFの稲本潤一氏が、日本代表DFの移籍について言及した。ABEMAで放送されたフライブルク対バイエルン戦の解説を務めた稲本氏が、試合中に触れたのが、昨夏に実現した伊藤洋輝のシュツットガルトから強豪バイエルンへの電撃移籍だ。自身もアーセナルというメガクラブでプレーした名手は、「すごいですね。バイエルンに移籍金を払って（もらって）行けるというのはすごい。ちょっと考