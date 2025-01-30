攻守の重要局面となる「バイタルエリア」で輝く選手たちのサッカー観に迫る連載インタビューシリーズ「バイタルエリアの仕事人」。第48回は、元日本代表の李忠成氏だ。努力を重ねていれば、人生で何度かチャンスが訪れる。真価が問われるのは、それをモノにできるかだ。サッカー選手として数々の成功を収めると同時に、耐え難い挫折を味わった39歳に話を訊いた。その時々のターニングポイントに着目し、20年のプロサッカー選