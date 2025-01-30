今年最初の金融政策決定会合で、去年7月以来の利上げを決めた日本銀行は、政策金利である短期金利の誘導目標を0.25％程度から0.5％程度に引き上げた。【映像】住宅ローン金利1.5％の根拠とは？この金利引き上げで影響を受けるのが「住宅ローン」だ。今後の見通しについて、不動産仲介関連サービスを提供する株式会社TERASS社長の江口亮介氏に話を聞いた。狙い目は「不景気時代の中古マンション」住宅ローン金利について、