２９日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１３６・８３ドル安の４万４７１３・５２ドルだった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の声明を受けてインフレ（物価上昇）が再燃するとの懸念が強まり、３営業日ぶりに値下がりした。ＦＲＢは２９日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利を据え置いた。２９日に発表した声明ではインフレが高止まりしていると指摘した。利下げペースが鈍化するとの