お笑い芸人の狩野英孝（42）が30日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。年末年始明けの家族で沖縄旅行も体調を崩していたことを明かした。宮城県栗原市にある、櫻田山神社の神職でもある狩野は年末年始に御朱印をたしなめるなど、手伝うのが恒例となっている。昨年も年末から帰省して手伝った。その後も「1月5日までバタバタで働きました」と休まず働いていた。以降は「お休みもいただいた」として家族全員で沖縄へ旅行に