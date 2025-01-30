「新幹線のお医者さん」と親しまれた「ドクターイエロー」。JR東海が保有するT4編成が1月28日と29日の検測運行で約24年の活躍を終え、ラストランを迎えました。その最後の車体には「ありがとう」と感謝のメッセージ。実は、ドクターイエローで働く社員の提案で装飾されたものでした。検測員として新幹線の安全を守ってきたJR東海社員に、引退によせる思いを伺いました。最後の検測走行を前にした1月27日。T4編成は、東京の大井車両