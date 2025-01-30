今月5日、福岡市で、タクシー運転手に暴行し、けがをさせたなどとして、男が逮捕されました。ドライブレコーダーが酒に酔った男が暴れる様子を捉えていました。自営業の高岡竜治容疑者（55）は5日、福岡市早良区で、タクシー運転手の男性（41）に暴行し、けがをさせた疑いが持たれています。高岡容疑者は飲食店から帰宅するため乗車しましたが、酩酊（めいてい）状態で行く先を伝えず、運転手が交番に行く旨を伝えると暴れ出