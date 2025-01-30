1月29日午前、新潟県十日町市のドラッグストアでお菓子1個を盗んだとして自営業の男が現行犯逮捕されました。窃盗（万引き）で現行犯逮捕されたのは十日町市に住む自営業の男(61)です。男は29日午前11時ごろ、十日町市内のドラッグストアでチョコレート1点（販売価格278円）を盗みました。事件は、男が衣類のポケットに商品を入れるところを店員が目撃し、警察に通報したことで発覚。その後、警察が駆け付け、男を現行犯逮捕