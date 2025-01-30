イスラム組織ハマスがパレスチナ自治区ガザでの停戦合意に基づき、30日に人質8人を新たに解放するとイスラエルメディアが報じました。複数のイスラエルメディアは政府高官の話として、ハマスが30日にイスラエル国籍の人質3人を新たに解放すると報じました。19日に発効した停戦以降、ハマスが人質を解放するのは3回目で、ほかにもタイ国籍の人質5人を解放するとみられています。3段階で進められる停戦合意の第1段階では、ハマスがあ