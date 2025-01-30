Stephen NellisDeborah Mary Sophia［２９日ロイター］ - 米マイクロソフトが２９日発表した第２・四半期（２０２４年１０─１２月）決算は、売上高が市場予想を上回ったものの、クラウドサービス「Ａｚｕｒｅ（アジュール）」の売上高の伸びが予想に届かなかった。アジュールの売上高の伸びは３１％と、ビジブル・アルファがまとめたアナリスト予想の３１．８％を下回った。設備投資額は２２６億ドルに達し、アナリストのコン