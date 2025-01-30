テレビ朝日系ドラマ「家政夫のミタゾノ」（火曜・後９時）の公式インスタグラムが２９日までに更新され、俳優の竹中直人（６８）が登場した。２８日に放送された第３話の一部シーンをアップ。「大手電機会社を定年退職した伊口慎二（竹中直人）に一体何が」とストーリーを紹介した。伊口の妻・茉莉花（山下容莉枝）からの依頼を受けた三田園薫（松岡昌宏）と大門桜（久間田琳加）。２人が家を訪問すると茉莉花の姿はなく、慎二