“イチロー撃ちＪＫ”が新天地での活躍を誓った。東海大静岡翔洋高女子硬式野球部の井戸穂花外野手（３年）がこのほど、静岡市内の同校で、埼玉西武ライオンズ・レディースの入団会見を行った。ＮＰＢ球団による女子チームは巨人、阪神を合わせて３チームあるが、同校野球部からの加入は初めて。「私のプレーを見て野球をやりたい、面白いって思ってもらえるような選手になる」と、大きな夢を抱いている。井戸は昨年９月、高校