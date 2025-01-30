楽天から現役ドラフトで中日に移籍した伊藤茉央投手（２４）が２９日、ナゴヤ球場で初練習を行い、「マー君グラブ」で新天地のスタートを切った。キャッチボールの際に使っていたグラブには「ＴＡＮＡＫＡ」の文字が刻まれていた。「形が崩れちゃうので、使ってなかったけど、きょうは力を借りた」と顔をほころばせた。プレゼントの主は、昨季までの同僚で巨人に移籍した田中将だ。現役ドラフトで移籍が決まった直後、「置いと