昨秋の明治神宮野球大会に出場した札幌大・高松昂之介投手（２２）が、来季から四国ＩＬ・高知でプレーする。１８６センチの長身から最速１４８キロを投げ込む右腕の潜在能力は高い。同じ札幌学生野球連盟所属の札幌学院大から高知に進み、昨年のドラフト４位でＤｅＮＡ入りした若松尚輝投手（２４）の背中を追い、ＮＰＢ入りを目指す。未完の大器・高松が夢を追って北の大地を離れる。高校、大学と無名の存在ながらも近年多く