愛知県豊川市で1月29日夜、パトカーの追跡を受けた車が名鉄豊川線の線路内を走行し、運転していたブラジル国籍の男が逮捕されました。逮捕されたのは、ブラジル国籍のカナトミ・ブルーノ・ユリ容疑者(21)で、29日午後7時半ごろ、豊川市古宿町の名鉄豊川線の線路内を、軽乗用車で45メートルほど走行し、電車の往来に危険を生じさせた疑いが持たれています。警察によりますと、カナトミ容疑者が運転する軽乗