ACのCMを見ると震災のトラウマが芸能界を引退した中居正広さん（52）の9000万円女性トラブルをめぐり、社員が関与したとも報道じられたフジテレビ。すでに75社を超える企業のCMがACに差し替えられた。出稿企業からすれば、反社会的な行為に関与した疑いのある放送局を容認し、資金を提供していると捉えられてしまうのはたまったものではない。【画像】あまりにもほんわかすぎる中居くんの“お詫び”が掲載された事務所の公式ペー