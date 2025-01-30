アメリカのトランプ政権で厚生長官に指名されたロバート・ケネディ・ジュニア氏は「ワクチン反対派ではない」と訴え、従来の主張を修正しました。ケネディ元大統領の甥のロバート・ケネディ・ジュニア氏は、トランプ政権の閣僚人事の承認に向けた連邦議会上院の公聴会に出席しました。ケネディ・ジュニア氏はこれまで「自閉症はワクチンが原因で引き起こされている」と発言するなど、「ワクチン懐疑派」として知られていて、公聴会