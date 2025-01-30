新型コロナウイルスのPCR検査で、補助金5億円以上をだまし取った疑いです。医療関連会社元課長の島田雅史容疑者ら7人は、2022年に東京都のPCR検査の無料化事業で検査数を水増しし、補助金約5億3600万円をだまし取った疑いが持たれています。知人などから集めた唾液で、検体を作るなどしていたということです。