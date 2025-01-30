29日、停電で運転を見合わせた「ゆりかもめ」は、始発から運転を再開しました。29日午後、「ゆりかもめ」で変電所と電車線の間のケーブルが損傷して停電が発生し、走行路で止まった列車からは乗客が降りて歩いて避難しました。ゆりかもめは新橋駅と有明駅の間で終日、運転を見合わせましたが、午前6時前の始発から通常通り運転を再開しました。