昨年の元日、そして14年前の3月11日、午後2時46分どこで何をしていたか覚えていない日本人はいないであろうが30年前の1月17日を覚えている日本人は少なくなった。【画像】「阪神大震災」の写真を一気に見る©宮嶋茂樹テレビから流れてきた、悪夢を見てるとしか思えない映像忘れもすまい、あの日は火曜日、30年前当時日曜日が締め切りだった週刊文春グラビア班では火曜日のカメラマンは休養日、ただ早朝5時46分直後、点けっ