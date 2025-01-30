お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が29日、自身のインスタグラムを更新し、“親友”の女優・北川景子（38）から誕生日を祝われたことを報告した。2人は2016年のドラマ「家売るオンナ」で共演。意気投合し、毎年、お互いの誕生日を祝っている。イモトは「HappyBirthdayAyako」と書かれたデザートプレートを2人で持つ写真を投稿し「景子ちゃんいつも楽しい時間をありがとう」と感謝。さらに「#楽しいとあっとゆーま