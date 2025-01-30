帝都に近い陸上自衛隊習志野演習場では年明け早々、日本唯一の空挺旅団である、第1空挺団主催による「空挺降下訓練始め」と訓練展示が一般市民も招いて公開された。部隊の規模と装備の詳細は明らかにできんが、東の空挺団、西の水陸機動団と並び称される日本を代表する精鋭部隊の名を欲しいままにしている空挺団である。習志野にはいまだ我々のカメラの前にその実情を現したことがない特殊部隊その名も「特殊作戦群」も控える。