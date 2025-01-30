Abhirup RoyAkash Sriram［２９日ロイター］ - 米電気自動車（ＥＶ）大手テスラは２９日、低価格の新モデルを２０２５年前半に投入する見通しを示した。また、自動運転サービスの試験を６月に開始すると明らかにした。併せて発表した第４・四半期決算は値引きや融資プログラムを背景に、利益と売上高が市場予想を下回ったものの、新モデル投入の見通しやコスト削減の取り組みを好感し、株価は引け後の時間外取引で５％上昇した